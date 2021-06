Εuro 2021: Σε σταθερή κατάσταση ο Κρίστιαν Έρικσεν – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Η κατάσταση του διεθνούς Δανού ποδοσφαιριστή Κρίστιαν Έρικσεν είναι πλέον σταθερή, σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας, με τον παίκτη να είναι στο νοσοκομείο χωρίς να φαίνεται να κινδυνεύει πια η ζωή του.

Ο ποδοσφαιριστής έχει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την ενημέρωση, και θα παραμείνει για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης για εξετάσεις.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

