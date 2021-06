Στέφανος Τσιτσιπάς: Λύγισε στον τελικό με τον Τζόκοβιτς – Πάλεψε σαν λιοντάρι, η Ελλάδα στην κορυφή του τένις

Η 13η Ιουνίου θα μείνει στην ιστορία για το ελληνικό τένις, για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοίταξε στα μάτια τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον πρώτο τελικό του σε γκραν σλαμ (Ρολάν Γκαρός), όμως ο Σέρβος… υπεράνθρωπος «λύγισε» την αντίσταση του Ελληνα πρωταθλητή με 2-3 (7-6, 6-2, 3-6, 2-6, 4-6).

Ο Στέφανος προηγήθηκε με 2-0 σετ, όμως ο Τζόκοβιτς κατέδειξε γιατί βρίσκεται στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας δικό του τον 19ο τίτλο γκραν σλαμ, αλλά μόλις τον 2ο από το Ρολάν Γκαρός.

Ο τελικός άρχισε επιφυλακτικά με τον έναν αθλητή να περιμένει το λάθος του άλλου· εξ ου και τα πολλά ράλι στην αρχή. Ο Τσιτσιπάς έβγαλε άσους και μετά το 1-0 στα γκέιμ από τον Ελληνα πρωταθλητή, «λύθηκαν» τα χέρια και των δύο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 3-3 ο Στέφανος δεν είχε καταφέρει να πάρει ούτε πόντο όταν σέρβιρε ο Τζόκοβιτς, όμως σ’ αυτό το ματς είχε όλες τις απαντήσεις στα drop shots του Σέρβου.

Οι πόντοι έβγαιναν με… αίμα και οριακά στις γραμμές, φτάνοντας στο 5-5 και με τα σερβίς να αποτελούν φρούρια. Τελικά, ο Τζόκοβιτς έκανε μπρέικ και ο Τσιτσιπάς απάντησε άμεσα με ένα δικό του (6-6). Στο τάι μπρέικ ο Σέρβος τενίστας έμεινε πίσω με 5-2, όμως πέρασε μπροστά με 6-5 και κάπου εκεί ο Τσιτσιπάς έκανε το κάτι παραπάνω που θέλουν οι τελικοί, φτάνοντας στο 7-6 και το 1-0 σετ σε 72 λεπτά, με το γήπεδο να κοχλάζει.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος έδειξε να έχει περισσότερη ενέργεια, έκανε το 2-0 στα γκέιμ, μετά το 3-1, 3-2 και 4-2, με απίστευτη προσήλωση, ηρεμία, winners άλλου επιπέδου, ενώ έκανε τον Τζόκοβιτς να δεινοπαθεί κλείνοντάς του κάθε διάδρομο με μια επιβλητική και άκρως πειστική εμφάνιση (το σημαντικότερο σ’ αυτό το σημείο ήταν ότι δεν άφησε τον Σέρβο να πιστέψει πως θα μπορούσε να βρει ένα κενό στην απόδοσή του και να αντεπιτεθεί).

Στο 7ο γκέιμ ο Ελληνας πρωταθλητής με νέο μπρέικ έκανε το 5-2 αγγίζοντας το 2-0 στα σετ και το μεγάλο πλεονέκτημα στον τελικό. Και το 6-2 ήρθε μάλλον φυσιολογικά σε μόλις 31 λεπτά, με τον Τζόκοβιτς να δείχνει βραχυκυκλωμένος, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά, με τον Τσιτσιπά να είναι σίγουρος και έτοιμος για όλα.

Το 3ο σετ άρχισε με τον Τζόκοβιτς να κάνει το 0-1, αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε, έχοντας μέχρι εκείνο το σημείο 10 άσους. Ο Σέρβος πήρε ξανά το προβάδισμα, όμως ο αντίπαλός του έδειχνε ότι πατούσε καλύτερα στο κορτ μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα.

Παρόλα αυτά, η κλάση του Νόλε μίλησε με κομβικό μπρέικ για το 1-3 (κράτησε πάνω από 10’) και σερβίροντας μετά απέκτησε μεγάλο πλεονέκτημα κάνοντας το 1-4. Mοιραία πήρε το σετ με 3-6 σε 46’, μειώνοντας σε 2-1.

Στο 4ο σετ ο Τζόκοβιτς άρχισε με μπρέικ (0-1) και έφτασε στο 2-0 μόλις σε 7 λεπτά. Ο Τσιτσιπάς έχασε την ορμή του, πάλεψε το 3ο γκέιμ όμως ο Σέρβος ήθελε το 3-0 και το πήρε, έκανε γρήγορα το 4-0, θέτοντας προϋποθέσεις επικράτησης στο σετ για το 2-2. Κάτι που έγινε με συνολικά 6-2 γκέιμ.

Στο τελευταίο σετ ο Τζόκοβιτς μπήκε ξανά με… τάσεις μπρέικ, όμως ο Στέφανος έγινε ξανά… Τσιτσιπάς, παίρνοντας το 1ο γκέιμ. Ο Νόλε απάντησε για το 1-1 και χτύπησε πάλι με μπρέικ για το 2-1.

Αυτή η εξέλιξη αποσυντόνισε ξανά τον Ελληνα τενίστα και ο Σέρβος έκανε μάλλον εύκολα το 3-1. Παρότι φάνηκε προς στιγμή ότι ο Στέφανος χάνει το «μυαλό» του με αβίαστα λάθη, κατάφερε να μειώσει σε 3-2, το μπρέικ που έψαξε δεν ήρθε (4-2 ο Νόλε), όμως ο Τσιτσιπάς πήρε ένα… χαμένο γκέιμ και μείωσε σε 4-3.

Στο 8ο γκέιμ παίχτηκε ο θεαματικότερος πόντος του τελικού, τον οποίο πανηγύρισε ο Τζόκοβιτς ο οποίος έκανε τελικά και το 5-3 ακριβώς στις 4 ώρες αγώνα. Ο Στέφανος έβγαλε τα τελευταία αποθέματα ενέργειάς του και μείωσε σε 5-4, αναζητώντας το μπρέικ που θα τον έβαζε ξανά σε τροχιά τροπαίου.

Ο Τζόκοβιτς έφτασε σε ματς πόιντ με 40-30, ο Τσιτσιπάς απάντησε μοναδικά για το 40-40, όμως ο Σέρβος κατάφερε να τελειώσει το ματς με 3-2.

Το χρονολόγιο του αγώνα

Τα highlights του αγώνα