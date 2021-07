Φόρμουλα 1: Επεισοδιακή νίκη Χάμιλτον στο Σίλβερστοουν (βίντεο)

Ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό βρετανικό γκραν πρι που διεξήχθη την Κυριακή στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε στη δεύτερη θέση τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Mercedes.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον συγκρούστηκαν στον πρώτο γύρο και τη στροφή Κοπς, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί.

Verstappen out after crash with Hamilton #f1 #silverstone pic.twitter.com/L4pEZUOnm9

— Henrique Jasper (@hhenriquejasper) July 18, 2021