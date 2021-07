Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παγκόσμια υπόκλιση στον Greek Freak

Από τον Μάτζικ Τζόνσον έως τον Νίκο Γκάλη και άλλους θρύλους του μπάσκετ, από τα κορυφαία ΜΜΕ του πλανήτη μέχρι την τελευταία γωνία στην παλιά του γειτονιά στα Σεπόλια, όλος ο πλανήτης υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος στα 26 του χρόνια έχει κατακτήσει τα πάντα…

Ειδικότερα, μέσα σε λίγα χρόνια, όταν από τον Φιλαθλητικό μετακόμισε στο Μιλγουόκι και τον θαυμαστό κόσμο του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κερδίσει: Πρωτάθλημα ΝΒΑ, MVP των Τελικών, δύο βραβεία MVP κανονικής διάρκειας, 5 All Star Games, MVP του All Star Game, ήταν 3 φορές στην καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ, ήταν 2 στην δεύτερη, βραβείο αμυντικού της σεζόν, ήταν 3 φορές στην καλύτερη αμυντική 5άδα, 1 στην δεύτερη και έχει και ένα βραβείο του πιο βελτιωμένου.

Ο Αντετοκούνμπο όχι μόνο είναι Έλληνας και το δείχνει με κάθε τρόπο, το νιώθει επίσης. Στις δηλώσεις του, στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήταν σαν να κάνει μια παραπομπή στην «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη όσον αφορά στον δύσκολο δρόμο: «Θα ήταν εύκολο να πάω αλλού και να πάρω πρωταθλήματα, να πάω σε μια σούπερ ομάδα. Όμως, αυτός είναι ο δύσκολος και ο σωστός δρόμος. Και τα καταφέραμε. Το κάναμε. Τα καταφέραμε».

🏆 2021 NBA Champion 🏆 2021 NBA Finals MVP 🏆 2x Most Valuable Player 🏆 2020 Defensive Player of the Year 🏆 5x NBA All-Star 🏆 2017 Most Improved Player pic.twitter.com/h6GjEUGHcq

Η ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από την Νιγηρία που ήρθαν στην Αθήνα για μια καλύτερη ζωή.

Τα αδέλφια Αντετοκούμπο έδιναν μάχη για τον επιούσιο- είναι γνωστές οι αφηγήσεις του Γιάννη και του Θανάση που πουλούσαν cd και γυαλιά ηλίου στον κέντρο της πρωτεύουσας για να συνδράμουν οικονομικά. Είναι γνωστή η ιστορία ότι ακόμα κι όταν δεν είχαν αρκετό φαγητό στο τραπέζι, ο Γιάννης έλεγε στην μητέρα του ότι είχε φάει νωρίτερα με έναν φίλο του για να μην την στεναχωρήσει. Είναι γνωστή ιστορία με τα αθλητικά παπούτσια που μοιράζονταν τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια…

Όλες αυτές είναι ιστορίες λες βγαλμένες από μυθιστόρημα, ειδικά αν δούμε τη συνέχεια.

Τον Απρίλιο του 2013 ανακοινώθηκε ότι ο Αντετoκούνμπο θα συμμετάσχει στο ντράφτ του ΝΒΑ και τελικά στις 27 Ιουνίου του 2013 επιλέχτηκε στο νούμερο 15 από τους Μιλγουόκι Μπακς. Έκτοτε, με σκληρή δουλειά, ανεβαίνει σκαλί σκαλί, πετυχαίνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έως τώρα, οπότε έφτασε στην κορυφή του Ολύμπου.

Ο Γιάννης, με εκπληκτική απόδοση σε όλη τη σειρά των τελικών του ΝΒΑ απέναντι στους Φίνιξ Σανς, οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 50 χρόνια. Στο τελευταίο ματς, που έκρινε και το τρόπαιο, ο Αντετοκούνμπο ήταν… διαστημικός, καθώς σημείωσε τους 50 από τους 105 πόντους της ομάδας του.

Κι όμως, τίποτα δεν χαρίστηκε σε αυτόν τον άνθρωπο. Πήγε νέο και αμούστακο παιδί στο μαγικό κόσμο του NBA και μέσα σε λίγα χρόνια -παραμένοντας σεμνός, ευγενής, προσιτός- κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.

Πρόκειται για ιστορία βγαλμένη από μυθιστόρημα, μόνο που είναι καθ’ όλα πραγματική και παραμένει εν εξελίξει.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει μπροστά του πολλά χρόνια ακόμα μέσα στα παρκέ, άρα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι τα ρεκόρ θα συνεχιστούν και ο πλανήτης όλος θα τον παρακολουθεί έκθαμβος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο μετά το τέλος του ματς και με την χαρά του να πλημμυρίζει, ο Αντετοκούνμπο έστειλε το μήνυμα του: «Θέλω 100.000 κόσμου να περιμένουν εμένα και την οικογένειά μου στο αεροδρόμιο».

Giannis’ message to the Greek fans: “I want 100k fans waiting for me at the airport” – @sport24 pic.twitter.com/1LLJAbWxet

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) July 21, 2021