Ολυμπιακοί Αγώνες: Το άγχος νίκησε τη Σιμόν Μπάιλς – Αποχώρησε και από το ατομικό

Η αθλήτρια σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Σιμόν Μπάιλς, δεν θα υπερασπιστεί το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο ατομικό που κατέκτησε στο Ρίο.

Το άγχος, ύστερα από την πτώση της στο άλμα στο σύνθετο ομαδικό, την κατέβαλε και, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γυμναστικής των ΗΠΑ στο twitter, δεν θα αγωνιστεί στο ατομικό.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

