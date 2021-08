Πρέμιερ Λιγκ: Σέντρα με επεισόδια στην Αγγλία (βίντεο)

Το αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Πρέμιερ Λιγκ επέστρεψε στη δράση αυτό το Σαββατοκύριακο με την πρώτη αγωνιστική της σεζόν 2021-2022, ωστόσο μαζί του δεν επέστρεψαν μόνο οι γεμάτες εξέδρες αλλά και τα επεισόδια.

Μερικές ώρες πριν τη σέντρα στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λιντς, δύο από τις ιστορικότερες και δημοφιλέστερες ομάδες στην Αγγλία, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των αντίπαλων οπαδών στους δρόμους του Μάντσεστερ, με την τοπική αστυνομία να μοιάζει ανίκανη να περιορίσει τη δράση των χούλιγκαν.

Leeds fans taking over Manchester much to the annoyance of the Man Utd fans 😂😂😂

C’mon Leeds #MOT pic.twitter.com/JEmwplOD3V

