Ζαν-Πιέρ Άνταμς: Πέθανε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής που βρισκόταν επί 39 χρόνια σε κώμα

Ο Ζαν-Πιέρ Άνταμς απεβίωσε σήμερα, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 73 ετών, σε νοσοκομείο της πόλης Νιμ και αφού παρέμεινε σε βαθύ κώμα για 39 χρόνια.

Ο Άνταμς έπεσε σε κώμα στις 17 Μαρτίου 1982, μετά από ένα λάθος στην αναισθησία που του χορηγήθηκε σε νοσοκομείο της Λιόν, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για αποκατάσταση ρήξης χιαστών συνδέσμων.

After 39 years in coma, Jean-Pierre Adams has been confirmed dead this morning.

From March 1982 to his death in 2021, Adams was in a coma following an operation gone wrong.

Adams was born in Dakar, Senegal and played for @ogcnice, @PSG_inside, @nimesolympique amongst others. pic.twitter.com/lnVmGnuTIo

