Σάκκαρη: Στα ημιτελικά του US Open με εκπληκτική εμφάνιση

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 σετ (6-4, 6-4) την Καρολίνα Πλίσκοβα στα προημιτελικά του US Open και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα ημιτελικά του αμερικανικού Grand Slam.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη είναι η 18χρονη Βρετανίδα, Εμα Ραντουκάνου, που βρίσκεται στο Νο. 150 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Παρασκευής (4:00 π.μ.).

Η 26χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε για δεύτερη φορά σε τετράδα ενός major τουρνουά μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Roland Garros και ανέβηκε στο Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

