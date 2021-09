Ράλλυ Ακρόπολις: Μεγάλος νικητής ο Κάλε Ροβάνπερα – Η τελική κατάταξη

Με τον 20χρονο Κάλε Ροβάνπερα να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή και τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να απολαμβάνουν εντυπωσιακές κούρσες ολοκληρώθηκε σε μία εορταστική ατμόσφαιρα, στο γήπεδο της Παλαιάς Γιαννιτσούς, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο Φινλανδός, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 21 χρόνια (1/10), πρόσθεσε το όνομα του στη λίστα των νικητών της ιστορικής διοργάνωσης, κάτι που δεν είχε καταφέρει να κάνει ο πατέρας του, Χάρι.

Ο Κάλε Ροβάνπερα ήταν ο πρωταγωνιστής και στην πρώτη διαδρομή της σημερινής ημέρας, τη θρυλική ειδική «Ταρζάν». Ακολούθησε ο Τάνακ και ο Οζιέ. Στη 14η, και προτελευταία του προγράμματος (Πύργος), ο νεαρός Φινλανδός, έχοντας «χτίσει» διαφορά ασφαλείας, αποφάσισε να μη ρισκάρει και τερμάτισε τρίτος. «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη ειδική», δήλωσε αμέσως μετά. Τον καλύτερο χρόνο πέτυχε ο Τάνακ με δεύτερο τον Φουρμό.

Η τελευταία ειδική της ημέρας –και της διοργάνωσης-, ήταν η «Ταρζάν 2». Ο «ιπτάμενος Φινλανδός» πήρε την πρωτιά και ακολούθησαν Έβανς και Οζιέ.

Η διοργάνωση, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της ηγεσίας του υφυπουργείου Αθλητισμού, επέστρεψε ύστερα από οκτώ χρόνια στο καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος, κάτι που όπως φάνηκε το περίμεναν με ανυπομονησία οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

