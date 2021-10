Δολοφονήθηκε η Ολυμπιονίκης του Τόκιο Άγκνες Τζέμπετ Τιρόπ

Ο στίβος θρηνεί τον θάνατο της Άγκνες Τζέμπετ Τιρόπ. Η αθλήτρια από την Κένυα, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα μαχαιρωμένη από τον πρώην σύντροφό της. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Στίβου της Κένυας.

Η 25χρονη Κενυάτισσα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 10.000 μέτρα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2017 και του 2019, ενώ πήρε την τέταρτη θέση στα 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Athletics Kenya 🇰🇪 have released this statement that points at the husband as the alleged assailant! Eish. 😩😤

Rest in power Agnes Jebet Tirop. You will always be remembered. 🙏🏾 pic.twitter.com/hg6qlzO8Vk

