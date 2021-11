Στον πάγκο της Τότεναμ ο Αντόνιο Κόντε

Ο Αντόνιο Κόντε είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ, όπως ανακοίνωσε ο λονδρέζικος σύλλογος την Τρίτη.

Ο Ιταλός, που υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2023, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος απολύθηκε χθες, μετά την εντός έδρας ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021