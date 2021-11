Μέσι: Κατέκτησε για έβδομη φορά τη Χρυσή μπάλα

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2021, κατακτώντας την έβδομη «Χρυσή Μπάλα».

HERE IS THE WINNER! SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

«Δεν ξέρω πόσα χρόνια μου έμειναν στην μπάλα, αλλά ελπίζω να είναι πολλά, γιατί διασκεδάζω πάρα πολύ», τόνισε ο Μέσι.

Ο Αργεντινός άσος παρέλαβε τη Χρυσή Μπάλα από τα χέρια του πρώην συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα και κολλητού του φίλου Λουίς Σουάρες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος σκόρερ για το 2021.