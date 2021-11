Ο Λιονέλ Μέσι βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2021, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν (και πρώην της Μπατσελόνα) να «σηκώνει» την έβδομη «Χρυσή Μπάλα» της καριέρας του και να στέλνει τους απανταχού θαυμαστές του στα ουράνια. Με τον τίτλο μάλιστα αύξησε στις δύο κατακτήσεις τη διαφορά από τον αιώνιο αντίπαλο του, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει «κολλήσει» στις πέντε.

Ωστόσο, ενώ η… αρμάδα των οπαδών του «ψύλλου» πανηγύριζε, δεν ήταν λίγοι στον ποδοσφαιρικό κόσμο που εξοργίστηκαν από την απονομή του βραβείου στον Μέσι. Μεταξύ αυτών ο Ίκερ Κασίγιας, ο οποίος αμφισβήτησε τη νομιμότητα του βραβείου, όπως επίσης και ο Τόνι Κρος…

Ο λόγος για το διχασμό ήταν πίσω από το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σκόραρε και έσπαγε τα ρεκόρ για πλάκα, δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη του θεσμού.

Πολλοί θεώρησαν ότι ο Μέσι έλαβε το βραβείο εξαργυρώνοντας το ποιος είναι και όχι το τι κατάφερε να πετύχει εφέτος.

Ο Λεβαντόφσκι, εν τω μεταξύ, βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, «λεηλατώντας» τα αντίπαλα δίχτυα με την Μπάγερν Μονάχου και σπάζοντας ρεκόρ που είχαν διατηρηθεί για δεκαετίες.

Στην πραγματικότητα, αν ο Λεβαντόφσκι είχε κερδίσει το βραβείο, ίσως να το άξιζε περισσότερο… Ωστόσο, μία ημέρα μετά τα πυρά που δέχθηκε ο Μέσι, οι οπαδοί του βγήκαν στην αντεπίθεση και «οπλίστηκαν» με στατιστικά στοιχεία και βίντεο σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν τον τελευταίο θρίαμβο του Μέσι.

Ένα τέτοιο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου δείχνει τα highlights του Μέσι από το Κόπα Αμέρικα του καλοκαιριού, το οποίο κατέκτησε η Αργεντινή.

Το βίντεο επισημαίνει την προσπάθεια με την οποία ο Μέσι σήκωσε τους συμπαίκτες του στους ώμους του και τους οδήγησε στον τίτλο σχεδόν μόνος του, αναφέροντας: «Αν αναρωτιέστε γιατί ο Μέσι άξιζε την έβδομη “Χρυσή Μπάλα”, εδώ είναι η απάντηση».

If you wonder why #Messi deserves his 7th #BallonDor

Here’s the answer! pic.twitter.com/4va2fqc6MF

— ً (@LSComps) November 29, 2021