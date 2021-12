Champions League: Επανάληψη της κλήρωσης λόγω λάθους

Άκυρη κηρύχθηκε η κλήρωση του Champions League, από την οποία προέκυψαν τα ζευγάρια για τη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, τεχνικό πρόβλημα σε λογισμικό εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που καθορίζει ποιες ομάδες μπορούν να παίξουν μεταξύ τους, προκάλεσε σημαντικό σφάλμα στην κλήρωση.

Σαν αποτέλεσμα, η κλήρωση κηρύχθηκε άκυρη και θα επαναληφθεί στις 4 ώρα Ελλάδος.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET.

