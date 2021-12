Ντέρμπι στην Αγγλία με την «Όμικρον»

Ημέρες καλοκαιριού 2020 θυμίζει ξανά η Πρέμιερ Λιγκ, με τη μετάλλαξη «Όμικρον» του κορωνοϊού να σαρώνει τα αποδυτήρια και τα προπονητήρια των αγγλικών ομάδων, ακυρώνοντας το ένα ματς μετά το άλλο και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί για το διάσημο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα των αγώνων του πρωταθλήματος.

Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει σύσκεψη κορυφής της λίγκας για να αποφασιστεί εάν θα συνεχιστεί ή όχι τις επόμενες εβδομάδες το αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο ένας μετά τον άλλον, οι αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ αυτή την εβδομάδα αναβάλλονταν, με κάθε παιχνίδι να είναι «στον αέρα» έως και δύο ώρες πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα, όπως έγινε στην περίπτωση του ματς της Μπέρνλι με τη Γουότφορντ.

Τα κρούσματα πληθαίνουν μεταξύ των ποδοσφαιριστών, καθώς και άλλων προσώπων στους συλλόγους, και ολοένα περισσότεροι ζητούν τη διακοπή του πρωταθλήματος όπως είχε γίνει τον Μάρτιο του 2020, έστω για λίγο, ώστε να «σωθεί» τουλάχιστον η περίφημη Boxing Day, δηλαδή η αγωνιστική της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων.

Η κατάσταση αυτή στην Αγγλία μοιάζει με μια ηχηρή προειδοποίηση και για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπου η νέα μετάλλαξη αναμένεται να κυριαρχήσει όταν θα έχουν ξαναρχίσει οι αγώνες μετά τις γιορτές, απειλώντας παίκτες και φιλάθλους.

Με σύμβολο τους άτυχους οπαδούς της Γουότφορντ, που έκαναν διαδρομή τεσσάρων-πέντε ωρών για να φτάσουν στο Μπέρνλι και μπαίνοντας στις εξέδρες έμαθαν ότι το ματς αναβλήθηκε, οι φωνές για διακοπή του πρωταθλήματος ώστε να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του κορωνοϊού εντάθηκαν μέσα στην εβδομάδα.

Η διοργανώτρια Αρχή ήταν αρνητική στη διακοπή, ειδικά ενόψει της χρυσής εισπρακτικά Boxing Day.

Ο τεχνικός της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, ζήτησε να διακοπεί η Πρέμιερ Λιγκ έως τα Χριστούγεννα, αλλά και να αναβληθούν οι επικείμενοι αγώνες για το αγγλικό Λιγκ Καπ. «Η αναβολή αυτής της αγωνιστικής και του Κάραμπαο Καπ θα έδινε σε όλους τουλάχιστον μία εβδομάδα, ή έστω τέσσερις-πέντε ημέρες, να καθαρίσουν τα πάντα και να κάνουν ό,τι απαιτείται στο προπονητικό κέντρο τους για να σπάσει η αλυσίδα. Ολοι έχουμε προβλήματα», είπε ο κ. Φρανκ.

Αλλοι προπονητές, όπως ο Γιούργκεν Κλοπ, σχολίασαν ότι δεν βλέπουν τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να διακοπεί συνολικά το πρωτάθλημα: «Η διακοπή δεν είναι το σωστό που πρέπει να γίνει, αλλά οφείλουμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι με το πρόγραμμα των αγώνων. Και να σταματήσουμε τώρα, το πρόβλημα θα είναι πάλι εδώ όταν επιστρέψουμε», υπογράμμισε ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ.

Διατάραξη ισορροπιών

Οι αλλεπάλληλες αναβολές αγώνων των τελευταίων ημερών προκαλούν και άνισες συνθήκες για τις ομάδες. «Ναι, να γίνονται οι αγώνες, αλλά επί ίσοις όροις για όλους», σχολίασε από την πλευρά του ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα. «Δεν θέλουμε να γίνονται οι μισοί αγώνες και οι άλλοι να αναβάλλονται», υπερθεμάτισε ο τεχνικός της Νιούκαστλ, Εντι Χάου.

Η Πρέμιερ Λιγκ, πάντως, ήταν αρνητική στη διακοπή, ειδικά ενόψει της… κότας με τα χρυσά αυγά που είναι η Boxing Day από πλευράς παγκόσμιου ενδιαφέροντος και εσόδων. Τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι μόνο οι αγώνες που πρέπει να αναβληθούν λόγω πολλών κρουσμάτων σε κάποια ομάδα αναβάλλονται. Δηλαδή… η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί (the show must go on).

