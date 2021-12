Ούγκο Μαραντόνα: Πέθανε σε ηλικία 52 ετών ο αδελφός του Ντιέγκο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο μικρός αδερφός του, Ούγκο, άφησε σήμερα, Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 52 ετών.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Ούγκο πέθανε από ανακοπή καρδιάς την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του κοντά στη Νάπολη.

Ο αδερφός του Ντιέγκο ήταν επίσης ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Νάπολι σε ηλικία 18 ετών, ενώ φόρεσε και τη φανέλα των Άσκολι και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Σε μήνυμά της στο Twitter, η ομάδα της Νάπολι ανέφερε ότι «οι σκέψεις του προέδρου, της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου, αλλά και των ποδοσφαιριστών είναι με την οικογένεια Μαραντόνα».

The club mourns the passing of Hugo Maradonahttps://t.co/XCVNib2AQv

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 28, 2021