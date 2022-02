Copa Africa: Πρωταθλήτρια Αφρικής για πρώτη φορά η Σενεγάλη – Νίκησε την Αίγυπτο στα πέναλτι

Το Copa Africa κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της Σενεγάλη, επικρατώντας στον τελικό της Αιγύπτου με 4-2 στα πέναλτι.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Αιγύπτιοι αστόχησαν σε δύο εκτελέσεις, έναντι ενός των αντιπάλων τους.

Ο Μανέ, ο οποίος είχε αστοχήσει σε πέναλτι στην έναρξη του τελικού, ήταν αυτός που ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση, πικραίνοντας τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, αλλά αντίπαλό του στον μεγάλο τελικό, Μοχάμεντ Σαλάχ, και χαρίζοντας το τρόπαιο στην ομάδα του.

Ο τελικός διεξήχθη στην πρωτεύουσα του Καμερούν, Γιαουντέ.

#BREAKING Senegal win Africa Cup of Nations for first time #AFCON2021 pic.twitter.com/BhUnRPCnIw

— AFP News Agency (@AFP) February 6, 2022