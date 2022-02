Αντετοκούνμπο: Η επίδοση που τον έβαλε στο πλάι των Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Τσάμπερλεϊν

Σε μια μικρή λίστα, πλάι σε θρύλους του ΝΒΑ, μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, χάρη στη νέα εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 131-116, ο Γιάννης πέτυχε 44 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 8 ασίστ, συνδυάζοντας αυτούς τους αριθμούς με 17/20 σουτ (2/2 τρίποντα), δηλαδή ποσοστό 85%.

Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία «StatMuse», ο Αντετοκούνμπο, ο Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ο Τσάμπερλεϊν είναι οι μοναδικοί παίκτες που έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν έναν αγώνα με +40 πόντους, +10 ριμπάουντ, +5 ασίστ και τουλάχιστον 85% στα σουτ.

Giannis vs the Lakers:

44 PTS

15 REB

8 AST

17-20 FG

He joins Wilt Chamberlain and Kareem Abdul-Jabbar as the only players in NBA history with a 40/10/5 game on 85% shooting. pic.twitter.com/fstikQ4Tz1

— StatMuse (@statmuse) February 9, 2022