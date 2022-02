Μαρία Σάκκαρη: Έκλεισε θέση στον τελικό της Αγίας Πετρούπολης

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό στο Όπεν της Αγίας Πετρούπολης επικρατώντας 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) της Ρουμάνας Ιρίνα Μπέγκου.

Το ματς ξεπέρασε τις τρεις ώρες, με τη Σάκκαρη να παίρνει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό με κατάθεση ψυχής.

Με τη νίκη αυτή, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στη διεκδίκηση τίτλων μετά τον τελικό της Οστράβα.

