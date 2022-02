Τσιτσιπάς: Ηττήθηκε από τον Αλιασίμ στον τελικό του Rotterdam Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ (4-6, 2-6) από τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ στον τελικό του Rotterdam Open.

Ο 21χρονος Καναδός (Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης) κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Από την άλλη, ο Έλληνας τενίστας έμεινε στους επτά τίτλους, γνωρίζοντας την 11η ήττα του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να «τιθασεύσει» τον επιθετικό οίστρο του Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ.

«Τη μία στιγμη είσαι νέος και χαρούμενος και την επόμενη χαμηλώνεις το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο για να βλέπεις καλύτερα», έγραψε ο Έλληνας τενίστας στο Twitter, λίγο μετά τον τελικό τελικό του Rotterdam Open.

One minute you’re young and fun. And the next, you’re turning down the stereo in your car to see better.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 13, 2022