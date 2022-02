Champions League: Έκτακτη συνεδρίαση της UEFA για την έδρα του τελικού

Στην αλλαγή της έδρας του τελικού του Champions League προσανατολίζεται η UEFA μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, συγκάλεσε εκτάκτως την Παρασκευή την εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας για να εξεταστεί η κατάσταση μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022