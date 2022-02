Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε σε μάχη 22χρονος ποδοσφαιριστής

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Βιτάλι Σαπίλο σκοτώθηκε σε μία από τις μάχες με τους Ρώσους, στο Κίεβο. Ο Σαπίλο ήταν τερματοφύλακας στην Καρπάτι Λβιβ.

Ο αθλητισμός της Ουκρανίας έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς ο 22χρονος είναι ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής που έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή του στον πόλεμο. Αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Καρπάτι Λβιβ και το όνειρό του ήταν να κάνει καριέρα ως επαγγελματίας. Θεωρείτο ταλαντούχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τον στόχο του.

Ο 22χρονος ήταν αρχηγός πληρώματος σε άρμα μάχης του στρατού της Ουκρανίας και σκοτώθηκε μαζί με άλλους τρεις στρατιώτες. Οι φίλοι του, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τον αποκάλεσαν ήρωα και έγραψαν «Αιώνια δόξα στον ήρωά μας».

They went to war when Russia invaded #Ukraine

They believed in Freedom &right to live & work in their God-given land.

Remember their faces

Remember they laid down their lives not only for Ukraine, but for all of Europe!

RIP -Pavlo Kosheliev, Vitaliy Sapilo, Volodymyr Mazurenko pic.twitter.com/aOrJgSJXUF

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 27, 2022