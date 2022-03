Λιούις Χάμιλτον: Αλλάζει το όνομά του για να τιμήσει τη μητέρα του

Σε διαδικασία αλλαγής ονόματος βρίσκεται ο Βρετανός οδηγός της Formula 1, Σερ Λούις Χάμιλτον, με την κίνησή του να αποσκοπεί στο να τιμήσει τη μητέρα του, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Ο 37χρονος σταρ της Formula 1, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Mercedes, θα συμπεριλάβει στο όνομά του το επώνυμο της μητέρας του, Λάρμπαλστιερ (Larbalestier).

Όπως σημείωσε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, «είμαι πραγματικά περήφανος για το όνομα της οικογένειάς μου. Το όνομα της μητέρας μου είναι Larbalestier και πρόκειται να το βάλω στο όνομά μου».

«Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί ότι όταν οι άνθρωποι παντρεύονται, η γυναίκα χάνει το όνομά της και θέλω πραγματικά το όνομα της μητέρας μου να συνεχίσει μαζί με το όνομα Χάμιλτον» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς πότε αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής απάντησε: «Ελπίζουμε σύντομα. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Ο πατέρας του Χάμιλτον, Άντονι, και η μητέρα του, Κάρμεν χώρισαν, όταν ο Λιούις ήταν δύο ετών.

Lewis Hamilton announces he is changing his name to include mother’s surname Larbalestier https://t.co/1KIZPXD30I

— Sky News (@SkyNews) March 14, 2022