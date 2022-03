Τένις: Παραμένει στο νούμερο 1 ο Τζόκοβιτς – Εκτός Μαϊάμι ο Μεντβέντεφ

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος απειλούσε τον Σέρβο τενίστα, ηττήθηκε από τον Πολωνό Χιμπέρτ Χούρκατς, στην προημιτελική φάση του τουρνουά του Μαϊάμι.

Defending 😤 @HubertHurkacz defeats Daniil Medvedev 7-6 6-3 and extends his winning streak in Miami ☀️ @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/xpq0Ej0cNJ

Ο Μεντβέντεφ χρειαζόταν μία νίκη για να προσπεράσει στην κατάταξη τον Τζόκοβιτς.

Ο Χούρκατς, ωστόσο, ο οποίος υπερασπίζεται τον τίτλο του στο συγκεκριμένο τουρνουά, επικράτησε με 7-6 και 6-3, στερώντας από τον Μεντβέντεφ την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην κορυφή.

#BREAKING Djokovic to stay No.1 as Medvedev loses to Hurkacz in Miami quarter-final pic.twitter.com/IXGFlhHecX

— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022