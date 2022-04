Wimbledon: Σε κίνδυνο η συμμετοχή του Μεντβέντεφ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph, η διοργάνωση είναι έτοιμη να αποβάλει τον Ρώσο τενίστα αφού τυχόν νίκη του μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολιτικά από το Κρεμλίνο.

Σημειώνεται οτι πριν λίγες εβδομάδες η ATP, η ITF και η WTA αποφάσισαν ότι οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι τενίστες μπορούν να παίρνουν μέρος στις διοργανώσεις τένις κάτω από ουδέτερη σημαία και χωρίς να ακούγεται ο Εθνικός τους ύμνος.

Μιλώντας στη διαδικτυακή έκδοση της Telegraph, πηγή κοντά στο All England Club, σημείωσε ότι το καθεστώς του «κλειστού club» που ισχύει στη διοργάνωση τούς δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στις αποβολές παικτών.

«Τα ιδιωτικά κλαμπ έχουν μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τις συμμετοχές που θα επιτρέψουν» σημείωσε η πηγή στην Telegraph. Υπενθυμίζεται ότι οι τενίστες μπορούν να αποβληθούν από οποιαδήποτε διοργάνωση εφόσον τους έχει επιβληθεί τιμωρία για ντόπινγκ ή στοιχηματισμό.

Οι προθεσμίες για τις συμμετοχές στο Wimbledon εκπνέουν στα μέσα Μαΐου, και μέχρι τότε το All England Club καλείται να πάρει την οριστική απόφαση. Ο Μεντβέντεφ πάντως πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση κήλης οπότε είναι πιθανό να απουσιάσει από τη διοργάνωση για ιατρικούς λόγους.

Η απόφαση της διοργάνωσης θα αφορά όλους του Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες.

Wimbledon are ready to ban Daniil Medvedev from this year’s tournament over fears a Russian victory could boost the Vladimir Putin regime, @simonrbriggs reports

Plus, ATP vow to clamp down on players after rise in ill-discipline https://t.co/FClnmycsYf

— Telegraph Sport (@TelegraphSport) April 4, 2022