Μίλτος Τεντόγλου: Υποψήφιος για κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής τον μήνα Μάρτιο

Ο Έλληνας άλτης του Γιώργου Πομάσκι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κλειστού στίβου στο Βελίγραδι. Μάλιστα, το 8.55 που σημείωσε είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από Ευρωπαίο άλτη και η έκτη καλύτερη παγκοσμίως στον κλειστό στίβο.

Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι μαζί με τον Τεντόγλου είναι οι Μόντο Ντουπλάντις, που σημείωσε Παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ, Μάρσελ Τζέικομπς στα 60 μέτρα και ο Μαριάνο Γκαρσία στα 800 μέτρα. Όλοι τους κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στο Βελιγράδι.

Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν τον Έλληνα αθλητή σχολιάζοντας στις σχετικές αναρτήσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας σε facebook, twitter και instagram το όνομα του αθλητή στα λατινικά κάνοντας χρήση του hashtag (#tentoglou).

Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

World indoor champions only! 🙅‍♂️

Who is your men’s Athlete of the Month for March 2022? 🥇

🗳 Poll to follow. pic.twitter.com/OPlXVJk3aG

— European Athletics (@EuroAthletics) April 5, 2022