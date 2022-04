ΝΒΑ: Άνετη νίκη για τους Μπακς – Τέλος η σεζόν για τους Λέικερς

Εύκολη επικράτηση σημείωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς με 127-106 επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA. Στους 18 πόντους σταμάτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ χρεώθηκε νωρίς με φάουλ αλλά κατάφερε να προσφέρει σημαντικές βοήθειες στην ομάδα του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε 24 λεπτά μέτρησε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 28 πόντους.

Σε ένα τρομερό ματς οι Σίξερς επιβλήθηκαν με 131-122 των Πέισερς με τον Ζοέλ Εμπίντ να σημειώνει 45 πόντους. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έχει εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στα πλέι οφ.

Embiid was FEASTING in Indy 💪 pic.twitter.com/8sjALYuppV

Οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν με 121-110 των Λος Άντζελες Λέικερς και τους άφησαν εκτός play in. Πρόκειται ασφαλώς για μεγάλη αποτυχία της πολυδιαφημισμένης ομάδας του Λεμπρόν Τζέιμς, που δεν αγωνίστηκε στο ματς.

Οι Σανς, που έχουν εξασφαλίσει εδώ και καιρό την πρώτη θέση στη δυτική περιφέρεια είχε πρώτο σκόρερ τον Μπούκερ με 32 πόντους. Η ομάδα του Φοίνιξ έφτασε για πρώτη στην ιστορία της τις 63 νίκες.

The @Suns have set a franchise record with 63 wins! pic.twitter.com/sMx7yNTbLC

Θέση στα πλέι οφ εξασφάλισαν οι Τορόντο Ράπτορς που επιβλήθηκαν με 118-108 των Ατλάντα Χοκς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Τορόντο, ήταν ο Πασκάλ Σιακάμ με 31 πόντους και 13 ριμπάουντ. Σημαντικές βοήθειες πρόσφερε ο Σκότι Μπαρνς με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Pascal Siakam Tonight:

🌶 31 PTS

🌶 13 REB

🌶 6 AST

🌶 #WeTheNorth WIN

The @Raptors have clinched a spot in the #NBAPlayoffs Presented by Google Pixel. pic.twitter.com/IffttOfuVB

