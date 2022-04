Εθνική Ολλανδίας: Ο Κούμαν στη θέση του Φαν Χάαλ

Ο Ρόναλντ Κούμαν επιστρέφει στην Εθνική Ολλανδίας. Ο 59χρονος προπονητής παρέμενε άνεργος από τον Οκτώβριο του 2021 οπότε και απολύθηκε από τη Μπαρτσελόνα.

Ο Κούμαν θα διαδεχθεί τον Λουίς Φαν Χάαλ μετά το Μουντιάλ του Κατάρ. Ο μέχρι πρότινος προπονητής των «οράνιε» αποκάλυψε πρόσφατα ότι πάσχει από καρκίνο στον προστάτη.

Ο Κούμαν ήταν στο τιμόνι της Εθνικής Ολλανδίας από το 2018 μέχρι το 2020. Οδήγησε τις «τουλίπες» στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και το Euro του 2020. Ακόμη, υπό τις οδηγίες του η Εθνική Ολλανδίας έφτασε μέχρι τον τελικό του Nations League όπου ηττήθηκε με 1-0 από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αποχώρησε από την Εθνική ομάδα της χώρας τον Αύγουστο του 2020 για να κυνηγήσει το όνειρό του προπονώντας τη Μπαρτσελόνα.

«Ανυπομονώ για τη νέα αυτή συνεργασία» σημείωσε ο Κούμαν στην ιστοσελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας. «Αποχώρησα από την Εθνική Ολλανδίας πριν από ενάμιση χρόνο όχι από δυσαρέσκεια» συμπλήρωσε ο Ολλανδός προπονητής.

«Αισθανόμουν καλά εδώ, τα αποτελέσματα ήταν καλά όπως και η σχέση μου με τους παίκτες. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι σίγουρο για εμένα» κατάληξε ο Ρόναλντ Κούμαν στις δηλώσεις του.

Η Μαριένα φαν Λέουβεν, διευθύντρια επαγγελματικού ποδοσφαίρου, σημείωσε ότι επιθυμία όλων ήταν να παρέχουν ασφάλεια για το μέλλον στους παίκτες και μετά το Παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Ρόναλντ θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά. Στην προηγούμενη θητεία του ως ομοσπονδιακός προπονητής υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση από τη δουλειά και τα αποτελέσματα» σημείωσε η φαν Λέουβεν.

🔶 Back as our coach from 2023: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐊𝐨𝐞𝐦𝐚𝐧! 🇳🇱#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG

— OnsOranje (@OnsOranje) April 6, 2022