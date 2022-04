Η FIFA σκέφτεται να αυξήσει τη διάρκεια των αγώνων στα 100 λεπτά

Η Παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου σκέφτεται να αυξήσει τη διάρκεια των αγώνων στα 100 λεπτά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Το Μουντιάλ, που θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί χειμώνα ενδέχεται να έχει ακόμη μία καινοτομία.

Την σκέψη της FIFA για τη διοργάνωση του Κατάρ αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello Sport». Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αφορμή για το σενάριο αυτό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με έρευνες, ο «καθαρός» χρόνος ενός αγώνα ποδοσφαίρου φτάνει στα 54 λεπτά.

Έτσι, αν ο χρόνος του παιχνιδιού αυξηθεί, τότε τα χαμένα λεπτά θα αναπληρωθούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση είναι του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο του ποδοσφαίρου, η μπάλα είναι ενεργή στο παιχνίδι στο 64,7% του συνολικού χρόνου στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο χρόνος αυτός πέφτει στο 62% στις αναμετρήσεις της Πρέμιερ Λιγκ, που είναι από τα πιο εμπορικά πρωταθλήματα του κόσμου.

Μένει να δούμε την αντίδραση των ποδοσφαιριστών σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλεντάρι είναι ήδη αρκετά φορτωμένο με δεκάδες αγώνες κάθε χρόνο στο υψηλότερο επίπεδο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA επιχειρούν να φέρουν αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας ομοσπονδίας πρότεινε τη διεξαγωγή του Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.

Σε αυτό το ενδεχόμενο αντέδρασαν έντονα η UEFA αλλά και η ομοσπονδία της Νοτίου Αμερικής. Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Ινφαντίνο μετρώντας τις αντιδράσεις διέψευσε ότι έγινε τέτοια πρόταση.

Όπως είχε τονίσει λίγο πριν την κλήρωση του Μουντιάλ «στο τελευταίο συνέδριο ζητήθηκε να μελετηθεί η σκοπιμότητά του και η FIFA το έκανε, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι εφικτό».

FIFA plan to extend World Cup matches in Qatar from 90 minutes to 100 minutes… 🤯

Via Corriere dello Sport pic.twitter.com/v5Ze7Aj5BJ

— SPORTbible (@sportbible) April 6, 2022