Γιώργος Γιακουμάκης: Παίκτης του μήνα Μαρτίου στο πρωτάθλημα Σκωτίας

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος Σκωτίας για τον μήνα Μάρτιο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Σέλτικ τη φετινή σεζόν. Ο 27χρονος επιθετικός σκόραρε πέντε φορές αυτόν τον μήνα, πετυχαίνοντας μάλιστα χατ τρικ στο ματς με τη Ρος Κάουντι για το πρωτάθλημα.

Ο Γιακουμάκης σημείωσε άλλα δύο τέρματα στον προημιτελικό με την Νταντί Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ έχει σημειώσει συνολικά οκτώ γκολ με τη φανέλα της Σέλτικ σε 15 ματς πρωταθλήματος.

Ακόμη, έχει μοιράσει μία ασίστ έχοντας ξεκινήσει 9 φορές βασικός. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γιακουμάκης μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2021 στη σκωτσέζικη ομάδα έχοντας αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Φένλο όπου σημείωσε 26 τέρματα.

Το αντίστοιχο βραβείο για τον καλύτερο προπονητή έλαβε ο Άγγελος Ποστέκογλου που κάθεται στον πάγκο της Σέλτικ. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση για τρίτο σερί μήνα.

🏆 Congratulations to @CelticFC‘s Giorgos Giakoumakis who has been presented with the @cinchuk Premiership Player of the Month award for March!#cinchPrem pic.twitter.com/Y1xCAFpCbN

— SPFL (@spfl) April 7, 2022