UEFA: Αυτό είναι το νέο Financial Fair Play

Τους νέους οικονομικούς κανονισμούς που θα ισχύουν αντί του Financial Fair Play ανακοίνωσε η UEFA.

Όπως είπε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ο βασικός στόχος των νέων κανονισμών είναι η επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας που θα γίνει μέσω τριών βασικών πυλώνων: φερεγγυότητα, σταθερότητα και έλεγχος κόστους.

Το βασικό σημείο όσων ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι ότι κάθε σύλλογος θα μπορεί να χρησιμοποιεί έως το 70% των εσόδων του για μεταγραφές, μισθούς και προμήθειες μάνατζερ. Αντίθετα, δεν θα υπάρχουν πλέον περιορισμοί για άλλα έξοδα.

Την ίδια ώρα το ύψος των επιτρεπόμενων ζημιών θα διπλασιαστεί, από τα 30 στα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της UEFA, το νέο Financial Fair Play θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2022. Η πλήρης εφαρμογή του όμως θα τεθεί σε ισχύ από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 για να μην πληγούν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που είναι σε ισχύ.

Για την περίοδο 2023-24 το όριο θα ανέρχεται στο 90% των εσόδων και για τη σεζόν 2024-25 στο 80%, πριν πέσει στο οριστικό 70% την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

«Οι πρώτοι οικονομικοί κανονισμοί της UEFA που εισήχθησαν το 2010 κατάφεραν τον πρωταρχικό τους στόχο. Βοήθησαν να τραβήξουν τα οικονομικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από το χείλος του γκρεμού και έφεραν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των ποδοσφαιρικών συλλόγων» είπε αρχικά.

«Ωστόσο, η εξέλιξη της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, παράλληλα με τις αναπόφευκτες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, έχει δείξει την ανάγκη για ολοκληρωτική μεταρρύθμιση και νέους κανονισμούς για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα» συμπλήρωσε ο Σλοβένος παράγοντας.

Όπως σημείωσε: «Η UEFA συνεργάστηκε με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να αναπτύξει αυτά τα νέα μέτρα για να βοηθήσει τους συλλόγους να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις. Αυτοί οι κανονισμοί θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε το παιχνίδι και να το προετοιμάσουμε για πιθανούς μελλοντικούς κλονισμούς, ενθαρρύνοντας παράλληλα ορθολογικές επενδύσεις και χτίζοντας ένα περισσότερο βιώσιμο μέλλον για το παιχνίδι».

