NBA, Μπακς – Σέλτικς 127-121: Νίκη με εντυπωσιακό Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς επιβλήθηκαν με 127-121 των Μπόστον Σέλτις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μία γεμάτη εμφάνιση.

Ο ηγέτης των Μπακς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους,11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία ακόμη επικράτηση. Μεγάλο ματς έκανε ο Τζρου Χόλιντεϊ με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τη Βοστώνη ξεχώρισαν οι Μάρκους Σμαρτ (29π. 7ασ.) και Τζέιλεν Μπράουν (22π. 10ρ. 11ασ.).

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Μιλγουόκι είναι κοντά στην κατάληψη της δεύτερης θέσης στην ανατολική περιφέρεια. Η ομάδα του Greek Freak έχει ρεκόρ 49 νίκες και 30 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-29, 69-59, 102-97, 127-121

Μιλγουόκι Μπακς (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Μίντλετον 22 (6/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 39:20), Αντετοκούνμπο 29 (11/17 δίποντα, 7/10 βολές, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 38:04), Λόπεζ 15 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Μάθιους 7 (1), Χόλιντεϊ 29 (6/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 17 (4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χιλ 2, Κόνατον 6 (2), Κάρτερ

Μπόστον Σέλτικς (Ίμε Ουντόκα): Μπράουν 22 (6/12 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 λάθη σε 37:28), Γουίλιαμς 4 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Τάις 22 (5/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουάιτ 19 (4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμαρτ 29 (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ, 3 λάθη σε 30:21), Νέσμιθ, Χάουζερ 11 (3), Πρίτσαρντ 12 (2), Κορνέτ 2

Έγραψε ιστορία ο Γιόκιτς

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να σημειώνει double double οι Νάγκετς επιβλήθηκαν με 122-109 των Μέμφις Γκρίζλις.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Ντένβερ εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα πλέι οφ. Ο Σέρβος σούπερ σταρ της ομάδας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο 27χρονος μπασκετμπολίστας έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε μια σεζόν, τους 2.000 πόντους, τα 1.000 ριμπάουντ και τις 500 ασίστ!

Τα δωδεκάλεπτα: 34-30, 70-53, 105-78, 122-109

Another record set by The Joker 🃏 Nikola Jokić becomes the first player in NBA history with 2,000 points, 1,000 rebounds and 500 assists in a season. pic.twitter.com/nTx5JBUkxL — ESPN (@espn) April 8, 2022

Άνετη νίκη οι Χόρνετς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς επιβλήθηκαν με 128-101 των Ορλάντο Μάτζικ.

Πρώτος σκόρερ τους νικητές ήταν ο ΛαΜέλο Μπολ που σημείωσε 26 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για την ομάδα του Σάρλοτ ο Τέρι Ροζίερ είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 70-50, 97-82, 128-101

Swipe, Steal… SHOWTIME ✨ The @hornets are so much fun in the open floor. Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/OMfvIZK4Tm — NBA (@NBA) April 8, 2022

Με ηγέτη τον Σιακάμ οι Ράπτορς

Με τον Πασκάλ Σιακάμ να σημειώνει triple double οι Τορόντο Ράπτορς επιβλήθηκαν με 119-114 των Χόρνετς.

Ο φόργουορντ των πρωταθλητών του 2019 ήταν ο πρώτος σκόρερ με 37 πόντους έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Τρεντ με 30 και τον Ατσούα με 20. Για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Εμπίιντ με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η ήττα αυτή έριξε τους Σίξερς στην τέταρτη θέση της Ανατολής. Οι Ράπτορς είναι μία θέση πιο κάτω με ρεκόρ 47 νίκες και 33 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-33, 56-60, 87-75, 119-114

Pascal Siakam is BALLING! He knocks down the floater to give the @Raptors a 2 point lead going into the 4th. 29 PTS, 8 REB, 9 AST for Spicy P on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/jfc1IK0qYd — NBA (@NBA) April 8, 2022

Τα αποτελέσματα

Σάρλοτ Χόρνετς – Ορλάντο Μάτζικ 128-101

Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς 127-121

Τορόντο Ράπτορς – Φιλαδέλφια Σίξερς 119-114

Μινεσότα Τίμπεργούλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς 127-121

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 127-94

Ντένβερ Νάγκετς – Μέμφις Γκρίζλις 122-109

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Λος Άντζελες Λέικερς 128-112