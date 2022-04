Νόβακ Τζόκοβιτς, η επιστροφή

Το τουρνουά του Μόντε Κάρλο (9-17/4) συνιστά την επιστροφή του Νόβακ Τζόκοβιτς στις μεγάλες διοργανώσεις τένις.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του αθλήματος, κάτοχος 20 Grand Slam τίτλων, βρέθηκε εν μέσω θύελλας στο πρώτο κιόλας major της σεζόν στη Μελβούρνη εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού. Νωρίτερα, στις 29 Δεκεμβρίου του 2021 ο Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από το ATP Cup χωρίς να γνωστοποιηθεί ο λόγος.

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε επίσημα από το ATP Cup στο Σίδνεϊ. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιήσει τα σχέδιά του για το Αυστραλιανό Όπεν» ανέφερε εκπρόσωπος της ομοσπονδίας τένις σε ανακοίνωση.

Στις 4 Ιανουαρίου 2022, ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου μπήκε στο αεροπλάνο για τη Μελβούρνη. Όπως ανέφερε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ταξίδεψε με «ιατρική εξαίρεση».

Το γεγονός επιβεβαίωσε η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας σημειώνοντας ότι η «εξαίρεση του χορηγήθηκε μέσα από μία αυστηρή διαδικασία που περιλάμβανε δύο ξεχωριστές ανεξάρτητες ομάδες ιατρικών εμπειρογνωμόνων».

Φτάνοντας στην Αυστραλία, η βίζα του Τζόκοβιτς δεν έγινε δεκτή. Η αυστραλιανή συνοριακή αρχή ανέφερε ότι ο Τζόκοβιτς δεν εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις εισόδου. Ο υπουργός Υγείας της Αυστραλίας, Γκρεγκ Χαντ ανέφερε ότι η ακύρωση της βίζας ακολούθησε επανεξέταση της ιατρικής εξαίρεσης του Τζόκοβιτς από συνοριακούς αξιωματούχους που εξέτασαν «την ακεραιότητα και τα στοιχεία πίσω από αυτήν».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, έγραψε στο Twitter: «Οι κανόνες είναι κανόνες, ειδικά όταν πρόκειται για τα σύνορά μας».

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022

Ο 34χρονος τενίστας κρατήθηκε από τις αρχές της χώρας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του σε άθλιες συνθήκες. Ο Νο.1 του κόσμου πέρασε τέσσερις νύχτες σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Για την περιπέτεια του κορυφαίου τενίστα μίλησε ο πατέρας του που κάλεσε μάλιστα στον κόσμο στη Σερβία να βγει στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί ενώ η σύζυγός του, Γέλενα ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη.

Thank you dear people, all around the world for using your voice to send love to my husband. I am taking a deep breath to calm down and find gratitude (and understanding) in this moment for all that is happening. 🙏 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 7, 2022

Στις 16 Ιανουαρίου το σίριαλ του Σέρβου τενίστα έλαβε τέλος. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε οριστικά τη βίζα του Τζόκοβιτς κι εκείνος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Ευρώπη σε μία υπόθεση που ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις σε όλον τον κόσμο.

Ο Τζόκοβιτς μίλησε στο BBC έναν περίπου μήνα αργότερα και σημείωσε ότι προτίθεται να «πληρώσει το τίμημα» και να μην αγωνιστεί μελλοντικά σε τουρνουά αν είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστεί. Τόνισε όμως ότι αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα της αυτοδιάθεσης υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής.

Novak Djokovic says he would rather skip future tournaments than be forced to get a Covid jab, in an exclusive BBC interview https://t.co/vLNeBvgp0M — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 15, 2022

«Υπάρχει στο μυαλό μου η πιθανότητα να εμβολιαστώ στο μέλλον, γιατί όλοι προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για να τελειώνουμε με τον covid. Δεν ήμουν ποτέ κατά του εμβολιασμού. Αντιλαμβάνομαι ότι παγκοσμίως όλοι καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να διαχειριστούμε αυτόν τον ιό και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα τα καταφέρουμε. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος για τον τρόπο που τελείωσε για μένα στην Αυστραλία. Δεν ήταν εύκολο» τόνισε ο Τζόκοβιτς στο βρετανικό μέσο.

Στις 21 Φεβρουαρίου ο Τζόκοβιτς αγωνίστηκε στο 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι. Ο Σέρβος επιβλήθηκε με 6-3, 6-3 του Λορέντσο Μουσέτι δηλώνοντας ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. «Υπήρξαν στιγμές που έπαιξα καλά κι άλλες που έκανα πολλά αβίαστα λάθη. Αλλά είναι κάτι φυσιολογικό στο πρώτο μου παιχνίδι μετά από καιρό» σημείωσε ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου.

Ο Τζόκοβιτς ηττήθηκε με 6-4, 7-6(4) από τον Τσέχο Γίρι Βέσελι στα προημιτελικά. Μετά από αυτή την απώλεια ο Σέρβος έπεσε από την κορυφή της Παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ, νικητής του US Open το 2021, ήταν το νέο Νο.1 του παγκόσμιου τένις.

Congratulations also to a very deserving @DaniilMedwed, who will now become world number 1. 👏🙌 — Novak Djokovic (@DjokerNole) February 24, 2022

Στις 9 Μαρτίου ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι δε θα συμμετάσχει στα Masters των ΗΠΑ (Indian Wells, Μαϊάμι) αν και ήταν στις λίστες συμμετοχής λόγω των περιορισμών που ίσχυαν για τους μη εμβολιασμένους.

Παραμένοντας ανενεργός όλον τον Μάρτιο, ο 34χρονος τενίστας πήρε ξανά την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη μετά την ήττα του Μεντβέντεφ από τον Γκαέλ Μονφίς στο Indian Wells. Η νέα απώλεια του Ρώσου από τον Χούρκατς στο Μαϊάμι διατήρησε τον Σέρβο στην κορυφή.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won’t be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

Στις 22 Μαρτίου ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του Νόβακ Τζόκοβιτς στα μεγάλα τουρνουά. Η διοργάνωση του Μόντε Κάρλο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του αφού για να μπει κάποιος στο Μονακό δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένος. Αρκεί και το πιστοποιητικό νόσησης σε βάθος εξαμήνου. Σημειώνεται ότι ο Τζόκοβιτς, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι δικηγόροι του στην Αυστραλία νόσησε με κορωνοϊό τον Δεκέμβριο.

Η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο πρώτο χωμάτινο Masters της σεζόν αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον αφού απέχει από τους αγώνες για περίπου δύο μήνες και ουδείς μπορεί να γνωρίζει την αγωνιστική καταστασή στην οποία βρίσκεται. Η διοργάνωση θα αποτελέσει «πρόβα» για το Ρολάν Γκαρός τον Μάιο που ο Σέρβος στοχεύει στην κατάκτησή του εφόσον καταφέρει να αγωνιστεί στη γαλλική πρωτεύουσα.

Μην ξεχνάμε ότι ο Ράφα Ναδάλ, που πήρε το Αυστραλιανό Όπεν, είναι μόνος πρώτος με 21 κατακτήσεις Grand Slam τίτλων.