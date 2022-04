Πορτογαλία: Σκέψεις για μείωση της διάρκειας των αγώνων στα 60 λεπτά

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας επεξεργάζεται σενάριο μείωσης της διάρκειας των αγώνων ποδοσφαίρου στα 60 λεπτά.

Σύμφωνα με το BBC, οι Πορτογάλοι σκέφτονται όχι μόνο να μειώσουν τη διάρκεια των ματς κατά μισή ώρα αλλά προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω. Το χρονόμετρο θα λειτουργεί μονάχα όταν ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και όχι σε στατικές φάσεις, όπως συμβαίνει δηλαδή και στο μπάσκετ.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί πειραματικά σε αγώνες της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 23 ετών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν λίγες ημέρες δημοσίευμα της «Gazzetta dello sport» ανέφερε ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, είχε προτείνει την αύξηση της διάρκειας των αγώνων στα 100 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό θα αυξανόταν και ο «καθαρός» χρόνος σε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου.

Το δημοσίευμα αυτό διαψεύστηκε από την Παγκόσμια ομοσπονδία.

Πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, είχε αφήσει να εννοηθεί πως η συγκεκριμένη σκέψη υπήρχε και σε ανθρώπους του κορυφαίου ποδοσφαιρικού επιπέδου. «Οι ηλικίες 16-24 ετών δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το ποδόσφαιρο γιατί κρατάει πολύ και γι’ αυτό είτε θα αποδεχθούμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, είτε θα πρέπει να μειώσουμε την διάρκεια των ματς» ανέφερε ο Ισπανός παράγοντας.

