FourFourTwo: Ο Μέσι κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τον 21ο αιώνα σύμφωνα με το περιοδικό «FourFourTwo».

Το βρετανικό περιοδικό δημοσίευσε τη λίστα με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές από το 2000 κι έπειτα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κερδίσει τη «χρυσή μπαλά» και δεκάδες τίτλους και διακρίσεις με τις ομάδες που έχουν αγωνιστεί.

Καλύτερος όλων, σύμφωνα με το περιοδικό, είναι ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν άφησε στη δεύτερη θέση των Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ας ξεκινήσουμε με τους αριθμούς: 761 γκολ για συλλόγους και εθνική, 325 ασίστ, 22 μεγάλα τρόπαια και επτά «Χρυσές Μπάλες» αναφέρει αρχικά το περιοδικό.



«Δεν είναι μόνο η τεχνική ικανότητά του που είναι εξαιρετική. Ο Μέσι παίρνει σχεδόν πάντα τη σωστή απόφαση, αποδεικνύοντας μια απαράμιλλη ευφυΐα που τον ξεχωρίζει, όσο το φυσικό ταλέντο του. Απλά ο καλύτερος» καταλήγει η αναφορά στον Αργεντινό σουπερ σταρ.

Στην τρίτη θέση είναι ο Αντρές Ινιέστα, με τον οποίο ο Μέσι ήταν συμπαίκτης στη Μπαρτσελόνα. Μία θέση πιο κάτω βρίσκεται ο νυν προπονητής των μπλαουγκράνα, Τσάβι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στη λίστα του «Four Fout Two» βρίσκονται και δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ριβάλντο, που έπαιξε στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ είναι στην 98η θέση. Στην 45η θέση βρίσκεται ο Γιάγια Τουρέ που έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού σε δύο διαφορετικές περιόδους.

Η δεκάδα

1. Λιονέλ Μέσι

2. Κριστιάνο Ρονάλντο

3. Αντρές Ινιέστα

4. Τσάβι

5. Ροναλντίνιο

6. Ζινεντίν Ζιντάν

7. Τιερί Ανρί

8. Μάνουελ Νόιερ

9. Κακά

10. Λουίς Σουάρες

