Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ: Η κορυφή χωράει μόνο μία ομάδα

Ήρθε η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι της Πρέμιερ Λιγκ. Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ (10/4, 18:30) σε ένα ματς που όλα δείχνουν ότι θα κρίνει την έκβαση του φετινού τίτλου.

Το σενάριο αυτό έμοιαζε μακρινό τον Ιανουάριο. Στις 15 του μήνα η Σίτι επιβλήθηκε με 1-0 της Τσέλσι και ξέφυγε με 13 βαθμούς από τη δεύτερη θέση. Τότε όλοι απλώς ανέμεναν την στέψη της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Οι απώλειες βαθμών όμως κόντρα στη Σαουθάμπτον, την Τότεναμ και την Κρίσταλ Πάλας, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό σερί των 10 διαδοχικών νικών της Λίβερπουλ έφερε τις δύο ομάδες με οριακή διαφορά πριν το μεταξύ τους ντέρμπι.

Η ομάδα του Μάντσεστερ είναι στην πρώτη θέση με 73 βαθμούς σε 30 αγώνες. Ακολουθεί η Λίβερπουλ με 72 και τον ίδιο αριθμό αγώνων.

«Η διαφορά μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδα στην Αγγλία ουδέποτε ήταν τόσο μικρή όσο τώρα» επεσήμανε η εταιρεία στατιστικών Gracenote.

Τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, που οι δυο τους μονοπωλούν το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, τους χωρίζει μόλις ένας βαθμός. Η Σίτι έχει κερδίσει 338 σε 144 ματς και ακολουθεί η Λίβερπουλ με 337.

Η μεγάλη διαφορά που έχουν η Σίτι με τη Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή από κάθε άλλη της Πρέμιερ Λιγκ φαίνεται και από τους αριθμούς τους φετινού πρωταθλήματος. Είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν σκοράρει περισσότερα από 70 γκολ (70 η Σίτι, 77 η Λίβερπουλ) ενώ έχουν και τις καλύτερες άμυνες ανάμεσα στους 20 συλλόγους που λαμβάνουν μέρος.

Following are key statistics and analysis ahead of Manchester City’s Premier League home game against title rivals Liverpool, provided by Nielsen’s Gracenote. https://t.co/Vx4gfn0Ew5

— Reuters Sports (@ReutersSports) April 8, 2022