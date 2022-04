Ευρωλίγκα: Ο Γιώργος Παπαγιάννης πολυτιμότερος παίκτης της 34ης αγωνιστικής

Ο Γιώργος Παπαγιάννης του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε MVP της 34ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Ο σέντερ του τριφυλλιού ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του Δημήτρη Πρίφτη στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 62-59 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 25χρονος παίκτης έκανε μία ολοκληρωτική εμφάνιση με 14 πόντους (6/8 δίποντα, 2/2 βολές), 12 ριμπάουντ, μία ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 τάπες. Ο Έλληνας διεθνής συγκέντρωσε 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Ο παίκτης του Παναθηναϊκός βρέθηκε στην κορυφή σε ριμπάουντ και τάπες ξεπερνώντας τον Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και στις δύο στατιστικές κατηγορίες.

Leaving it ALL on the court with this monstrous performance 💪 @G_P_06 is the MVP of Round 34 after his double-double in Istanbul! 🏆

‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/71V9up58nM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2022