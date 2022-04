Formula 1, Αυστραλία: Νικητής ο Λεκλέρκ με τη Φεράρι

Ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Φεράρι ήταν ο νικητής του Γκραν Πρι της Αυστραλίας.

Ο Μονεγάσκος οδηγός, που ήταν και στην pole position, επιβεβαίωσε ότι η «σκουντερία» έχει πολύ καλό μονοθέσιο τη φετινή σεζόν. Ο Λεκλέρκ πήρε τη δεύτερη νίκη του σε τρία Γκραν Πρι και προηγείται πλέον σημαντικά στη βαθμολογία των οδηγών.

Ο Σέρχιο Πέρεθ με τη Red Bull τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζόρτζ Ράσελ με τη Mercedes αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο δεύτερος οδηγός της Φεράρι, Κάρλος Σάινθ έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου του και κόλλησε στην αμμοπαγίδα με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει στον δεύτερο γύρο. Ο 27χρονος Ισπανός ήταν δεύτερος στο Μπαχρέιν και τρίτος στην Τζέντα, στους δύο πρώτους αγώνες του νέου πρωταθλήματος.

Ο περσινός πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, εγκατέλειψε στον 39ο γύρο. Ήταν η δεύτερη εγκατάλειψη για τον Ολλανδό οδηγό μετά τον εναρκτήριο αγώνα του Μπαχρέιν.

CHARLES LECLERC WINS THE AUSTRALIAN GRAND PRIX! 🏆

He takes home his first-ever Grand Slam victory – pole, win and fastest lap!!! 🤩#AusGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/3uSxV281VL

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022