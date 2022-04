ΝΒΑ, Κλίπερς – Θάντερ 138-88: Ήττα με γεμάτη εμφάνιση Καλαϊτζάκη

Με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να αγωνίζεται σε όλον τον αγώνα οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ηττήθηκαν με 138-88 στο φινάλε της κανονικής περιόδου του NBA.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε και στα 48 λεπτά του ματς. Ο Έλληνας φόργουορντ στο τέλος του δεκαήμερου συμβολαίου που είχε υπογράψει με την ομάδα της Οκλαχόμα σημείωσε 17 πόντους (3/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και υπέπεσε σε 3 λάθη.

Οι Θάντες που κατέβηκαν στον αγώνα με έξι παίκτες παραδόθηκαν άνευ όρων. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Αμίρ Κόφι, που σημείωσε 35 πόντους, έχοντας στο ενεργητικό του 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Γιούτα Τζαζ νίκησαν με 111-80 τους Μπλέιζερς. Πρώτος σκόρερ για τους νικητής ήταν ο Ερνανγκόμες με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η ομάδα της Γιούτα τερμάτισε στην 5η θέση της Δύσης και θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Μάβερικς στα πλέι οφ, έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Με το μυαλό στα πλέι οφ οι Σανς ηττήθηκαν με 116-106 από τον Κινγς. Η ομάδα του Φοίνιξ τερμάτισε στην πρώτη θέση της δυτικής περιφέρειας και θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Στην πρώτη φάση των πλέι οφ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα κερδίσει την όγδοη θέση στο play in τουρνουά.

Τη δεύτερη θέση στην ανατολική περιφέρεια κατέλαβαν οι Σέλτικς που επιβλήθηκαν με 139-110 του Μέμφις. Ο Τζέισον Τέιτουμ με 31 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών.

Οι Ντάλας Μάβερικς επιβλήθηκαν με 130-120 των Σαν Αντόνιο Σπερς. Από το παιχνίδι αποχώρησε τραυματίας ο Λούκας Ντόντσιτς με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει υποστεί τράβηγμα στη γάμπα.

BREAKING: Luka Doncic hobbled his way to the locker room after suffering a calf strain in the last game of the season.

This is pretty much a meaningless, but Dallas believe it is now a significant injury, according to ESPN.

Get well soon, Luka! 🙏

