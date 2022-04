Λέικερς: Τελειώνει ο Βόγκελ

Παρελθόν από τον πάγκο των Λος Άντζελες αναμένεται να αποτελέσει ο Φρανκ Βόγκελ σύμφωνα με το ESPN.

Ο προπονητής των «λιμνανθρώπων» είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο της κακής πορείας της ομάδας του Λος Άντζελες. Οι Λέικερς έμειναν ολοκλήρωσαν πρόωρα της σεζόν χωρίς να καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση στα πλέι οφ.

«Δεν μου έχουν πει τίποτα. Θα απολαύσω τη νίκη (σ.σ κόντρα στους Νάγκετς) και θα γιορτάσω με τους παίκτες που πάλεψαν για αυτήν και θα ασχοληθώ με το αύριο… αύριο» δήλωσε ο Βόγκελ όταν τον ρώτησαν για τις φήμες που τον θέλουν να αποτελεί παρελθόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ESPN το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση του οργανισμού.

Οι Λέικερς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 33-49 και έμειναν έξω ακόμα κι από το play in τουρνουά, τερματίζοντας στην 11η θέση στη δυτική περιφέρεια. Ο Βόγκελ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του πέρσι το καλοκαίρι.

Το ρεκόρ του στην κανονική περίοδο στην τριετία που είναι στον πάγκο των Λέικερς είναι 126 νίκες και 98 ήττες. Την περασμένη σεζόν έφτασε στον πρώτο γύρο των πλέι οφ μέσω του play in τουρνουά όπου και αποκλείστηκε από τους Σανς με 4-2. Οι «ήλιοι» έφτασαν μέχρι τους τελικούς όπου και έχασαν τον τίτλο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

ESPN story on the imminent dismissal of Lakers coach Frank Vogel: https://t.co/T2coogNJ2j

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022