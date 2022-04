Χρήστος Τζόλης: Ανάμεσα στους 50 κορυφαίους σε αξία παίκτες κάτω των 23 ετών

Ο Χρήστος Τζόλης συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα κάτω των 23 ετών στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διανύει την πρώτη του σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Νόριτς. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε μάλιστα ντεμπούτο στο πρωτάθλημα κόντρα στη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Τζόλης βρίσκεται στη λίστα του CIES Football Observatory με τους μεγαλύτερους σε αξία ποδοσφαιριστές στα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) ηλικίας κάτω των 23 ετών.

Ο Έλληνας μέσα βρίσκεται στην 45η θέση της λίστα με αξία 10.7 εκατομμύρια ευρώ. Στις πρώτες δύο θέσεις είναι δύο ποδοσφαιριστές της Λειψίας.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Γιόσκο Γκβαρντιόλ με αξία 96.2 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη είναι ο Ντομινίκ Σομποζλάι με αξία 60.3 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρώτη τριάδα κλείνει με τον Πάμπλο Γκάβι της Μπαρτσελόνα με αξία 58.6 εκατομμύρια ευρώ.

Top estimated transfer values as per @CIES_Football algorithm 📊 for U2⃣3⃣ big-5 league rookies 🌱 #JoškoGvardiol 🇭🇷 ahead of @RBLeipzig teammate #DominikSzoboszlai 🇭🇺 & @FCBarcelona‘s #PabloGavi 🇪🇸 despite contract ending in 2023 🤑 Top 5⃣0⃣ 👉 https://t.co/cB6QWctZIw pic.twitter.com/SvadXArgp5

— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 11, 2022