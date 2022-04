Κιλιάν Εμπαπέ: Για προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ μιλούν οι Ιταλοί

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πρωταγωνιστεί κάθε καλοκαίρι σε μεταγραφικά σενάρια. Νέες αναφορές του ιταλικού τύπου σημειώνουν ότι ο παίκτης έχει έλθει σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Οι ετήσιες απολαβές του παίκτη θα κυμαίνονται στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα η Ρεάλ φέρεται να του έχει προσφέρει και πριμ υπογραφής που εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής διανύει μία ακόμη σπουδαία σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν έχοντας σημειώνει 28 γκολ ενώ έχει μοιράσει και 20 ασίστ.

«Δεν έχω αποφασίσει. Σκέπτομαι, υπάρχουν νέα στοιχεία και υπάρχουν πολλές παράμετροι. Δε θέλω να κάνω λάθος. Ξέρω ότι για αρκετούς είναι λίγο αργά, αλλά το συζητώ καθημερινά. Εάν είχα αποφασίσει, θα το έλεγα. Δε λογοδοτώ σε κανέναν, είναι προσωπική επιλογή. Στα καλά και στα κακά πράγματα που κατάφερα να κάνω, πάντα πίστευα αυτό που έκανα, δε χρειάζεται να κρυφτώ, δε σκότωσα κανέναν. Παίρνω το χρόνο μου, θέλω να πάρω την καλύτερη δυνατή απόφαση» είχε δηλώσει πρόσφατα ο Εμπαπέ στο μικρόφωνο του Prime Video.

Real Madrid have reached a verbal agreement with Kylian Mbappé, per @DiMarzio:

-5 years

-€100 million signing bonus

-€50 million annual salary

— Zach Lowy (@ZachLowy) April 11, 2022