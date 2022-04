Φαν Χάαλ: «Η θεραπεία για τον καρκίνο είχε αποτέλεσμα»

Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη μίλησε ο Λουίς Φαν Χάαλ.

Ο Ολλανδός προπονητής αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα το πρόβλημα υγείας του προκαλώντας σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο ίδιος φρόντισε να καθησυχάσει τους πάντες λέγοντας ότι θα είναι σε θέση να καθοδηγήσει την Ολλανδία στο Παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ.

«Έκανα 25 συνεδρίες ακτινοθεραπείας. Έπειτα, έπρεπε να περιμένω πέντε με έξι μήνες, για να δω εάν υπήρχε αποτέλεσμα. Και υπήρξε. Τώρα, όλα είναι θέμα χρόνου, για την βελτίωση της κατάστασης» σημείωσε ο Φαν Χάαλ στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχε τέτοιο αντίκτυπο στον κόσμο. Το βρίσκω απίστευτο. Συγκινούμαι με αυτό, έχω δάκρυα στα μάτια μου, αλλά μου δίνει επίσης ενέργεια που τόσοι πολλοί άνθρωποι νοιάζονται για εμένα», σχολίασε ο Ολλανδός για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε μετά την αποκάλυψή του.

O Φαν Χάαλ βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας από τον Αύγουστο του 2021. Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες, ο Ρόναλντ Κούμαν θα είναι ο αντικαταστάτης του μετά το Μουντιάλ του Κατάρ.

Netherlands head coach Louis van Gaal has said that the radiation treatment he was undergoing for prostate cancer has been successful.

(The Athletic)

