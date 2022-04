Καν: «Δεν θα φύγει ο Λεβαντόφσκι»

«Φρένο» στη φημολογία για την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφκι έβαλε η Μπάγερν Μονάχου μέσω του Όλιβερ Καν.

«Ο Λέβα θα μείνει στην ομάδα το καλοκαίρι. Συζητάμε την ανανέωση του συμβολαίου του και όχι την παραχώρηση του», δήλωσε ο Όλιβερ Καν, διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν μιλώντας στο «Amazon Prime».

Ο Πολωνός επιθετικός, σύμφωνα με δημοσίευμα των ημερών, έχει δώσει τα χέρια με τη Μπαρτσελόνα και αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα της Γερμανίας. Ο ίδιος φέρεται να αναφέρει ότι ο κύκλος του στην ομάδα της Βαυαρίας έχει κλείσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι μπλαουγκάνα προσφέρουν στον Πολωνό φορ τριετές συμβόλαιο. Όπως αναφέρουν μάλιστα οι Ισπανοί έχουν ήδη γίνει δύο ραντεβού μεταξύ του εκπροσώπου του παίκτη και του προέδρου της Μπαρτσελόνα.

Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με τη Μπάγερν ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023. Ο 34χρονος επιθετικός αγωνίζεται με του Βαυαρούς από το 2014 κι έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων επτά πρωταθλήματα και το Τσάμπιονς Λιγκ το 2020.

Bayern director Oliver Kahn on Robert Lewandowski’s future tells Prime Video: “We’ll definitely have him with us for another season”, via @kerry_hau 🚨🇵🇱 #Bayern

“We’re not crazy to discuss a transfer of a player who scores 30-40 goals for us every season”, Kahn added. pic.twitter.com/tXhCTHsYl3

