Τζόκοβιτς: «Ήμουν μακριά από τον καλό μου εαυτό»

Την κακή αγωνιστική του κατάσταση στον αγώνα με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα παραδέχτηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος, στον πρώτο του αγώνα μετά από σχεδόν δύο μήνες, ηττήθηκε για τον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο από το Νο.46 του κόσμου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη συνέντευξη τύπου έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του. «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αλεχάντρο. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Κατάφερε να βρει καλύτερο ρυθμό στα δύο πρώτα σετ. Εγώ προσπαθούσα να μείνω στα σχοινιά σε ολόκληρο το ματς. Κυνηγούσα το αποτέλεσμα σταθερά» είπε αρχικά ο Σέρβος.

«Πάντα πίστευα ότι μπορούσα να επιστρέψω και να κερδίσω τον αγώνα και έμεινα εκεί παρόλο που πολλά πράγματα ήταν εναντίον μου όσον αφορά το πώς ένιωθα στο γήπεδο. Τακτικά και σωματικά, ήμουν πολύ μακριά από το καλύτερό μου. Οπότε, φυσικά, σε τέτοιους τύπους συνθηκών και περιστάσεων, τότε πρέπει να εργάζεστε πραγματικά δύο φορές περισσότερο από ό,τι κανονικά» ομολόγησε στη συνέχεια ο Τζόκοβιτς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα στο 250άρι τουρνουά του Βελιγραδίου με στόχο να βρει την καλή αγωνιστική του κατάσταση. Ο Σέρβος θα αγωνιστεί ακόμη και στο Masters της Ρώμης προτού προσπαθήσε να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στο Ρολάν Γκαρός.

“I was hanging on the ropes the entire game” 🥵

World No. 1 Novak Djokovic admits his lack of match fitness had a huge part to play during a surprise second round exit at the Monte Carlo Masters❌#RolexMCMasters pic.twitter.com/CKi6MpNvOi

— Eurosport (@eurosport) April 13, 2022