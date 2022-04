NBA: Οι Πέλικανς απέκλεισαν τους Σπερς και ετοιμάζονται για Κλίπερς

Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς επιβλήθηκαν με 113-103 των Σαν Αντόνιο Σπερς και ετοιμάζονται για την μάχη με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Πλέον η ομάδα της Νέας Ορλεάνης θα διεκδικήσει τη θέση της στα πλέι οφ της δυτικής περιφέρειας κόντρα στους Κλίπερς που ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλφς. Αντίθετα οι Σπερς του Γκρεγκ Πόποβιτς ολοκλήρωσαν την φετινή τους παρουσία στο ΝΒΑ τη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο ΜακΚόλουμ με 32 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Σπερς ο Βάσελ σημείωσε 23 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-22, 61-50, 92-75, 113-103

Νιου Όρλεανς Πέλικανς: Ίνγκραμ 27 (11.17 δίποντα, 5 ασίστ), Χέις, Βαλαντσιούνας 22 (14 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (2), ΜακΚόλουμ 32 (9/18 δίποντα 3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γράχαμ, Νανς, Μέρφι 2, Μάρσαλ 6, Αλβαράδο 12 (3)

Σαν Αντόνιο Σπερς: Βάσελ 23 (7/13 τρίποντα), Τζόνσον 15 (0/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Πετλ 16 (9 ριμπάουντ), Πρίμο, Μάρεϊ 16 (1/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρίτσαρντσον 12 (2), Κόλινς 5, Τζόουνς 4 (1), Γουόκερ 12 (2), Ντιόπ

CJ McCollum was ON FIRE in the first half of the #MetaQuestPlayIn

🔥 27 PTS (10/12 FGM) in the half

🔥 19 PTS (7/7 FGM) in Q2

SAS 50 | NOP 61

Halftime on ESPN pic.twitter.com/jHneM3Gdz4

— NBA (@NBA) April 14, 2022