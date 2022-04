Champions League: Ρεκόρ ο Γκουαρδιόλα με 9 ημιτελικούς

Η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ μετά το 0-0 με την Ατλέτικο στη Μαδρίτη.

Η αγγλική ομάδα θα αγωνιστεί στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Σημειώνεται ότι πέρσι είχε φτάσει μέχρι τον τελικό όπου και ηττήθηκε από την Τσέλσι.

Παράλληλα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα έγινε ο πρώτος προπονητής που έφτασε σε 9 ημιτελικούς στην κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωση. Ο Ισπανός προπονητής τα έχει καταφέρει τέσσερις φορές με τη Μπαρτσελόνα, τρεις με τη Μπάγερν Μονάχου και δύο με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκουαρντιόλα έχει κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές, το 2009 και 2011 με τους μπλαουγκράνα. Στα ημιτελικά η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

▪️ Barcelona (2009, 2010, 2011, 2012)

▪️ Bayern Munich (2014, 2015, 2016)

▪️ Manchester City (2021, 2022)

