ΝΒΑ, Μπακς – Μπουλς 93-86: Δύσκολη νίκη με τρομερό Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς επιβλήθηκαν με 93-86 των Σικάγο Μπουλς και έκαναν το 1-0 στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Ανατολής. Οι περσινοί πρωταθλητές έκαναν τα εύκολα δύσκολα αφού προηγήθηκαν με 16 πόντους αλλά το ματς έγινε ντέρμπι στο φινάλε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε σε ένα ακόμη ματς εκ του ασφαλούς τα «ελάφια». Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με double double καταγράφοντας 27 πόντους 27 πόντους, 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Νίκολα Βούτσεβιτς που σημείωσε 24 πόντους και μάζεψε 17 ριμπάουντ. Ο ΝτεΡοζάν σημείωσε 18 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-21, 50-43, 74-71, 93-86

Μιλγουόκι Μπακς (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Μίντλετον 11 (1/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 7 λάθη σε 39:39), Αντετοκούνμπο 27 (9/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/11 βολές, 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ, 5 λάθη σε 33:48), Λόπεζ 18 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μάθιους 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χόλιντεϊ 15 (6/16 σουτ, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Άλεν, Πόρτις 10 (12 ριμπάουντ), Κόνατον 3 (1/6 τρίποντα), Κάρτερ 3 (1)

Σικάγο Μπουλς (Μπίλι Ντόνοβαν): ΝτεΡόζαν 18 (6/25 σουτ, 6/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη σε 42:56), Γουίλιαμς 5, Βούτσεβιτς 24 (7/17 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 4/5 βολές, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ σε 38:38), ΛαΒίν 18 (4/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Καρούζο 7 (1), Γουάιτ 12 (2), Τόμπσον 2, Γκριν, Ντοσούνμου, Τζόουνς

Με τον Κρις Πολ να τους οδηγεί εκ του ασφαλούς οι Φοίνιξ Σανς επιβλήθηκαν με 110-99 των Πέλικανς και έκαναν το 1-0 στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Οι «Ήλιοι» είχαν πρώτο σκόρερ τον Κρις Πολ με 30 πόντους έχοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 10 ασίστ. Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 25 πόντους.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σι Τζέι Μακόλουμ με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 25 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 16-28, 53-34, 79-71, 110-99

Φοίνιξ Σανς (Μόντι Γουίλιαμς): Μπρίτζες 11, Κράουντερ 1, Έιτον 21 (1), Μπούκερ 25 (4/8 τρίποντα, 8 ασίστ), Πολ 30 (4/6 τρίποντα, 10 ασίστ), Πέιν 2, Τζόνσον 13 (1), ΜακΓκί 7, Κρεγκ

Νιου Όρλεανς Πέλικανς (Γκριν): Ίνγκραμ 18 (1), Χέις 4, Βαλαντσιούνας 18 (25 ριμπάουντ), Τζόουνς 5 (1), ΜακΚόλουμ 25 (3/8 τρίποντα), Νανς 14 (1), Μέρφι 6 (2), Γκράχαμ, Μάρσαλ 6, Αλβαράδο 3 (1)

