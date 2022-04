Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ενεπλάκη σε τροχαίο ο Μπρούνο Φερνάντες

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δεν τραυματίστηκε και αναμένεται να προπονηθεί κανονικά. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.

Όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος, το πολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε με ένα Volkswagen. Τα δύο οχήματα έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Καλά στην υγεία του είναι και ο δεύτερος οδηγός.

Σημειώνεται ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μεγάλο ματς με τη Λίβερπουλ το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης για το πρωτάθλημα της Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και κυνηγούν την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης περιόδου.

The scene from Bruno Fernandes’ car crash this morning 📸 #mufc #ManUtd pic.twitter.com/0QfyiafTRT

— talkSPORT (@talkSPORT) April 18, 2022