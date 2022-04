Κριστιάνο Ρονάλντο: Το κυνήγι της ευτυχίας

Η είδηση έσκασε σα βόμβα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι ο νεογέννητος γιος του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η σύντροφός του Χεορχίνα, περίμενε δίδυμα με το ζευγάρι να σημειώνει ότι η γέννηση της κόρης του, τους γεμίζει με ελπίδα παρά την απώλεια.

«Με βαθύτατη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι το μωρό μας έφυγε από τη ζωή. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει ένας γονιός. Μόνο η γέννηση της κόρης μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε τη στιγμή με κάποια ελπίδα και χαρά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες για όλη την εξειδικευμένη φροντίδα και την υποστήριξή τους.

Είμαστε συντετριμμένοι για αυτή την απώλεια και ζητούμε ευγενικά τον σεβασμό της ιδιωτικότητας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Μωρό μας, αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση ο 37χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ανακοίνωση του Πορτογάλου σούπερ σταρ έφερε κύμα συμπαράστασης από τον αθλητικό κόσμο. Ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και παίκτες εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του Πορτογάλου.

Σε αντίθεση με όσα μπορεί να πιστεύει κανείς, η ζωή του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν εύκολη. Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1985, ήταν το τέταρτο παιδί της Ντολόρες ντος Σάντος και του Χοσέ Ντίνις Αβέιρο.

Η δύσκολη ζωή που είχε η οικογένειά του στη Μαδέιρα, έκαναν τη μητέρα του να μην θέλει να τον κρατήσει. «Ήταν ένα παιδί που ήθελα να αποβάλω» ομολόγησε η μητέρα του χρόνια αργότερα. «Ο Θεός δε θέλησε να συμβεί αυτό» σημείωσε η Ντολόρες.

Ο πατέρας του ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ρόναλντ Ρίγκαν. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξε το όνομα «Ρονάλντο» για τον τελευταίο του γιο.

Ο Ζοσέ Αβέιρο ήταν βετεράνος πολέμου που υπηρέτησε στην Ανγκόλα. Ο πόλεμος αυτός του άφησε σημάδια κατάθλιψης, δε μπορούσε να βρει δουλειά με αποτέλεσμα να καταφύγει στο αλκοόλ και τις καταχρήσεις. Η Ντολόρες αποκάλυψε ότι την κακοποιούσε.

«Ήταν πιωμένος σχεδόν κάθε μέρα. Ένιωθα ότι δεν τον γνώριζα καλά. Θα ήθελα να βρίσκεται περισσότερα στο πλευρό μου» παραδέχτηκε σε μητέρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ. «Παρά το γεγονός ότι δεν είχε κακή συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, εγώ ήμουν θύμα του» παραδέχτηκε στη συνέχεια.

‘I didn’t expect to cry’: Cristiano after seeing footage of his late father discuss pride at his achievements.Ronaldo ‘S father Jose Dinis Aveiro was an alcoholic and died of liver failure 52 in 2005, Ronaldo broke down in tears during an interview with Piers Morgan on Thursday pic.twitter.com/WhvQPzCSIF

